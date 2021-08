Ct Belgio: “Lukaku all’Inter era leader, punto focale. Due stagioni incredibili”

Le parole di Roberto Martinez: "Viene da due stagioni incredibili, non molte persone in Inghilterra hanno visto l'impatto che ha avuto in un progetto molto importante"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato così di Romelu Lukaku, ufficializzato poche ore fa come nuovo calciatore del Chelsea: "Un trasferimento fantastico, ad ogni livello. Romelu conosce la Premier dentro e fuori. Viene da due stagioni incredibili, non molte persone in Inghilterra hanno visto l'impatto che ha avuto in un progetto molto importante. L'Inter è stata costruita per vincere la Serie A, non era facile dopo nove anni consecutivi di Juventus. Lukaku è diventato il giocatore focale, il progetto era consistente e lui ne era diventato leader in campo. L'aumento di maturità è molto evidente, il Chelsea prende un giocatore che conosce molto bene: è un calciatore differente".