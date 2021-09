C.t. Camerun: “Onana fa la differenza, ci è mancato molto in questi ultimi mesi”

Il ct del Camerun parla dell'imminente ritorno del portiere in vista della Coppa D'Africa

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il ct del Camerun, Toni Conceição , ha parlato del ritorno imminente di André Onana in vista della Coppa d'Africa. Il portiere è uno degli obiettivi dell'Inter per sostituire Samir Handanovic la prossima stagione.

"Un ritorno fondamentale per noi. André è un portiere che la differenza, ci è mancato molto in questi ultimi mesi (squalifica per doping, ndr), ma da novembre tornerà finalmente a disposizione per gli incontri ufficiali. Lo aspetto con ansia per raggiungere insieme obiettivi gloriosi, a partire dalla Coppa d'Africa".