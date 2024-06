Quando gli hanno chiesto se prenderà particolari precauzioni rispetto agli avversari, Willy Sagnol , il ct della Georgia non ha voluto rilasciare dichiarazioni particolari sulla Nazionale turca, guidata da Montella. Ma su un giocatore in particolare si è soffermato, sul centrocampista dell'Inter, Calhanoglu .

«Di solito non voglio commentare la squadra avversaria e non voglio che l'avversario faccia commenti sulla mia squadra. Ma per dire una cosa, sono un grande ammiratore di Hakan fin dai tempi in cui giocava in Germania. Devo dire che lo sono», ha dichiarato sull'interista che in queste ore ha raccontato di avere un grande sogno, portare la sua Turchia alla vittoria dell'Europeo.