Il c.t. del Marocco attacca Ziyech: “Per la prima volta nella mia carriera…”

A Vahid Halilhodzic non è piaciuto l'atteggiamento del giocatore del Chelsea

L'atteggiamento di Hakim Ziyech non è piaciuto al c.t. del Marocco Vahid Halilhodzic. Il tecnico è deluso per le prestazioni del giocatore nelle due partite giocate dalla nazionale marocchina: "Il comportamento di Ziyech nelle ultime due partite, soprattutto l'ultima, non è stato quello di un giocatore della nazionale. Come leader della squadra, deve essere un modello positivo. E' arrivato in ritardo, e poi si è anche rifiutato di lavorare".

"Non c'era motivo di discuterne dopo, come allenatore la risposta è proprio lì da vedere. Per me la Nazionale viene prima di tutto. Nessuno può tenerla in ostaggio. Per la prima volta nella mia carriera ho visto comportamenti che mi deludono. Un giocatore che si rifiuta di fare una partita, un'amichevole certo, con il pretesto di essere infortunato. Il personale medico ha effettuato diversi esami e ha detto che era in grado di giocare".