EDICOLA TS – CT Serbia: “Milinkovic-Savic vada alla Juve. Vlahovic segnerà all’Inter”

"Il CT della Serbia in esclusiva: 'Milinkovic vai da Vlahovic'". Recita così il titolo della copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 10 maggio 2022. "Stojkovic consiglia di riunire i suoi nazionali alla Juve: 'Ai bianconeri manca uno come Sergej, fisico, assist e gol. Lui sarebbe perfetto per Allegri. Non sono preoccupato per Dusan. Sono convinto che farà gol contro l'Inter". C'è spazio per un'intervista a De Biasi e un'analisi su Tonali.