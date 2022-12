Ct Sud Sudan: “Libia? Derby di Tripoli sentito come Inter-Milan, forse di più”

Le parole di Stefano Cusin: "È una sfida sentita come Milan-Inter e Roma-Lazio, forse anche di più. Quando si avvicina, bisogna tener chiusa la squadra in albergo per tre giorni"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Stefano Cusin, ct del Sud Sudan, ha raccontato così la sua esperienza all’Al Ittihad di Tripoli, in Libia e il derby contro l’Al Ahly: "È una sfida sentita come Milan-Inter e Roma-Lazio, forse anche di più. Quando si avvicina, bisogna tener chiusa la squadra in albergo per tre giorni. Il primo lo vincemmo in rimonta e accorciammo su di loro, primi in classifica, conquistando il campionato a fine stagione. Che festa. Usciti dallo stadio, impiegammo tre ore e mezza per fare tre chilometri. L’autista fu costretto ad andare a passo d’uomo, si bruciò pure il motore del pullman (ride, ndr)".