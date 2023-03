TS – Cuadrado, in estate addio alla Juventus: sullo sfondo c’è anche l’Inter

L'esterno colombiano non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, e diversi club paiono interessati

Il futuro di Juan Cuadrado, con ogni probabilità, sarà lontano dalla Juventus: l'esterno colombiano non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, e diversi club potrebbero mostrare interesse. Tra questi, secondo Tuttosport, c'è anche l'Inter: "Il colombiano è in scadenza di contratto e - a differenza di Alex Sandro per il quale ci sarebbe la possibilità di discutere un prolungamento a cifre più basse - pare destinato a salutare la Continassa, con la Roma tra i club interessati. Sullo sfondo ci sarebbero poi l'Inter e mercati esteri ricchi (in testa la Mls americana)".