Cuadrado: “Quando giochiamo bene e non vinciamo non ne parla nessuno. Col PSG…”

Matteo Pifferi

Juan Cuadrado è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il PSG che vale l'accesso in Europa League per la Juventus:

"Con la Roma abbiamo fatto una bella partita, col Benfica in casa anche, abbiamo avuto occasioni non concretizzate. Quando giochi bene e non vinci non se ne parla. Però c'è tempo per migliorare ancora e per essere nei primi posti. Difficile dormire quando accadono certe cose ma sono accadute: non dobbiamo restare lì ma avere la forza della grande squadra. C'è una gara importante per noi, ci giochiamo la qualificazione in Europa League".

Sul futuro

"Sono contento di essere qui, sento questa squadra come la mia famiglia. Ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista qui, sono grato alla Juventus. Cerco di andare avanti per fare il meglio per la squadra e il futuro si vedrà".

Fonte: TMW