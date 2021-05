Juve, Cuadrado: “Partita difficile contro una grande Inter. Vinto da squadra”

Il giocatore ha commentato la sfida dell'Allianz Stadium vinta dai bianconeri

La Juventus l'ha spuntata sull'Inter nella penultima giornata di campionato e si regala speranze di Champions. La sconfitta non sposta nulla in casa nerazzurra. A commentare la sfida ai microfoni di Skysport arriva per primo Cuadrado che si è procurato e ha segnato il rigore del 3 a 2 e ha segnato il 2 a 1.