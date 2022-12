Le rivali – Juventus, si ferma Cuadrado: fastidio al ginocchio per il colombiano

Brutte notizie in casa Juventus, infatti Juan Cuadrado si sta limitando a lavorare tra palestra e differenziato sul campo a causa di un fastidio al ginocchio. L'esterno colombiano dovrà svolgere nei prossimi giorni un piano di lavoro specifico per superare questo problema fisico al ginocchio. L'obiettivo dello staff medico della Juventus è quello di far rientrare il calciatore regolarmente in gruppo a disposizione di mister Allegri già a partire dal 20 dicembre. Se così fosse, Cuadrado riuscirebbe a esserci già il 4 gennaio in campionato contro la Cremonese.