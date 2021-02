L’Inter sbarca su Clubhouse in vista del derby: appuntamento il 20 febbraio

La redazione di Inter Tv ha programmato una sessione solo voce sul nuovo social network

L'Inter sbarca su Clubhouse. Si tratta di un nuovo social network, basato solo sulla voce degli utenti. In occasione del derby di Milano sabato 20 febbraio, a partire dalle ore 22.30, verrà aperta la stanza “This is the Derby – The night before”. "La discussione sarà guidata dalla Redazione di Inter TV, diventerà il luogo di ritrovo perfetto per condividere curiosità e aneddoti sulla stracittadina", scrive il club nerazzurro.