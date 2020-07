Nel corso della sfida tra Spal e Inter, Riccardo Cucchi ha detto la sua su Christian Eriksen, titolare al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara: “Lo dico ancora una volta: Eriksen deve giocare in questa Inter. È quello che ci vuole per far crescere la qualità”.

Il giornalista promuove, dunque, ancora una volta l’ex Tottenham e consiglia a Conte di schierarlo con maggiore continuità.