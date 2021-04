Cucchi: “Inter, champagne in ghiaccio. Juve opaca: Pirlo ha ammesso…”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei risultati dell'ultimo turno di Serie A

Attraverso il suo profilo Facebook, Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha commentato i verdetti dell'ultimo turno di campionato. Queste le sue considerazioni: "Il traguardo per l'Inter si avvicina sempre di più. 11 punti di vantaggio sulla straordinaria Atalanta a 5 giornate dal termine. Champagne in ghiaccio. Incandescente la lotta per i piazzamenti Champions. Distacchi minimi tra i bergamaschi, il Napoli, la Juventus, il Milan e la Lazio, che ha una partita da recuperare. Splendida partita dei biancocelesti contro il Milan. Squadra, quella di Inzaghi, capace di attaccare in verticale e intelligente tatticamente. Straordinario Correa, impagabile Immobile goleador e uomo squadra. Il Milan si è battuto, ma con meno lucidità. Smagliante il Napoli. Come la Lazio gioca in verticale ed è capace, recuperata la palla, di portare 5 uomini a ridosso dell'area avversaria. Juventus opaca contro la Fiorentina. E Pirlo ammette con onestà di non essere soddisfatto della sua stagione".