Cucchi: “Inter, stagione positiva al di là di quanto succederà con Juve e Milan”

L'ex telecronista ha detto la sua sull'annata dei nerazzurri, sulle difficoltà iniziali e i risultati ottenuti da Inzaghi

Riccardo Cucchi, ex telecronista di Radio1, ha parlato dell'Interdi Inzaghi, del suo momento. Queste le sue parole rispetto al finale di stagione: «Nelle stagioni precedenti all'arrivo di Conte i risultati dei nerazzurri erano stati non all'altezza delle aspettative di tifosi e squadre. Poi è arrivato il titolo con l'allenatore pugliese. Ma è successo qualcosa dopo quella vittoria, c'è stato un ridimensionamento tecnico con l'uscita di scena di giocatori come Hakimi, Lukaku, come Eriksen, e l'arrivo di Inzaghi era un'incognita», ha sottolineato.