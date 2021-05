Inzaghi all’Inter, Cucchi: “Da laziale sono rammaricato. È il prezzo che si paga…”

Il giornalista e tifoso laziale saluta quello che sarà il nuovo tecnico dell'Inter

Manca ancora l'ufficialità, ma sarà Simone Inzaghi il nuovo allenatore dell'Inter per la stagione 2021/22. Se la scelta del tecnico ha spaccato la tifoseria nerazzurra, c'è rammarico invece in quella laziale.

Riccardo Cucchi su Twitter commenta così l'addio del tecnico al club di Lotito: "Auguro a Simone Inzaghi i successi che merita. 21 anni alla Lazio sono tanti. Non si dimenticano. Non li dimenticheranno i tifosi e nemmeno Inzaghi. Da laziale sono rammaricato. È il prezzo che si paga al professionismo. Ma per un tifoso continueranno a contare solo i colori".