Cucchi: “Milan-Inter, la sfida continua. I nerazzurri hanno dominato con l’Empoli”

Le parole del noto giornalista a proposito di quanto accaduto negli ultimi giorni in campionato

Attraverso la sua pagina Facebook, Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, ha commentato i risultati dell'ultimo turno di campionato: "Il Milan risponde all'Inter con una vittoria di spessore, mentale e di gioco. E continua la sua marcia al primo posto in classifica a due giornate dal termine. In grande evidenza Leao e Tonali.

In attesa di Fiorentina - Roma, la Lazio agguanta il quinto posto con una netta vittoria sulla Sampdoria. Magnifico il gol di Luis Alberto, una perla. Il gol più bello del weekend calcistico.

E accesissima anche la lotta per non retrocedere. Il pari ad alta tensione tra Salernitana e Cagliari tiene in gioco tutti: Sampdoria, Spezia, Salernitana, Cagliari, Genoa e Venezia. Matematicamente tutto è ancora possibile. Ma il confronto sembra interessare soprattutto Salernitana, Cagliari e Genoa.