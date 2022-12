Cucchi: “Se il Napoli batte anche l’Inter nessuno potrà fermare la marcia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai: "30 giorni alla ripresa della Serie A? Bisogna capire come si riprenderà dopo il Mondiale. Una pausa come questa può pesare anche sulle squadre più in forma. Il Napoli ha fatto una cavalcata straordinaria prima della sosta, se battesse anche l'Inter... Allora nessuno riuscirebbe a fermare questa incredibile marcia. Se Spalletti mantiene il passo pre-Mondiale, ci saranno poche storie per tutti. Le parole di Abodi sul caso Juventus? Al di là del caso Juventus, è evidente che ci sia bisogno di maggiore pulizia nel calcio italiano. La Procura di Torino è stata l'unica ad indagare, quando il problema rischia di essere più profondo e può vedere diversi club coinvolti. Di certo, il nostro calcio vive da troppo tempo al di sopra delle proprie possibilità".