Cucchi: “Scudetto? Il Napoli può competere alla pari con Inter e Milan”

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, il giornalista ha parlato della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, Riccardo Cucchi ha parlato della lotta scudetto. Queste le parole del giornalista: "Sono convinto da sempre che il Napoli sia in grado di competere per il titolo alla pari con Inter e Milan. Il Napoli deve crederci fino alla fine, questo equilibrio dimostra come questo campionato sia bello. Anche le piccole, che a volte disturbano quelli che vorrebbero un campionato a 16 squadre, dimostrano quanti rischi ci sono di perdere punti per la strada".