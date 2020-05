Cucchi: “Spadafora sembra voglia punire il calcio. Lo ritengo superficiale perché…”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Riccardo Cucchi, noto giornalista (LEGGI QUI L’ESCLUSIVA A FCINTER1908), ha parlato così del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Sicuramente ora è difficile prendere decisioni, ma dà l’impressione di considerare il calcio come un qualcosa di diverso dal contesto sportivo generale, come se volesse punirlo, anche solo a parole. Sembra quasi gli dia fastidio che il calcio sia lo sport più seguito. Molte delle risorse che arrivano dal calcio sono di vitale importanza per gli altri sport, non considerare l’importanza economica del calcio da parte di un ministro è sbagliato. E poi non so quanto sia corretto, da parte di un ministro, usare i social per esprimere considerazioni. Lo ritengo superficiale“.