Cucci: “Icardi straordinario, ecco perché lo difendo. Mauro è stato correttissimo quando…”

“I numeri di Icardi, ma non solo, dicono perché lo difendo: preciso che mi appassionai a Maurito la sera che in maglia della Samp vinse il Derby con il Genoa. Ne scrissi benissimo, raccomandai di approfittare del doppio passaporto per convocarlo in Nazionale ma lui, correttissimo, volle restare argentino, ripagato dai connazionali con indifferenza; allora mi dissero esagerato. Dopo, con l’Inter, di gol ne ha fatti 119. Straordinario. Come oggi a Parigi. Molti mi scrivono per dire che non lo amano, preferiscono Mbappé, Aguero, Griezmann, Giroud, Lukaku. Ma nessuno può negare che Maurito sia un bomber. Quanto basta al miglior calcio. Avercene…”.

Intervenuto sulle colonne del Post, sezione del Corriere dello Sport, Italo Cucci ha commentato così i numeri di Mauro Icardi.