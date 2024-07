"De Rossi conosce Trigoria come le sue tasche, credo che la Roma non poteva prendere uomo migliore", ha detto Cucciari

"La Roma ha fatto una scelta importante lo scorso anno, un ragazzo ben conosciuto e credo che sia stata la scelta migliore dopo Mourinho, conosce Trigoria come le sue tasche, credo che la Roma non poteva prendere uomo migliore. Credo abbia tutte le capacità per diventare un grande allenatore, già da giocatore era molto professionale, mai fuori dalle righe. Una persona molto sincera, che non si risparmia di autocritiche. Credo che possa davvero aiutare la società nel suo completamento. I Friedkin sono molto silenziosi e a me piace, perché operano in silenzio. Sono fiducioso".