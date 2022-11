Cucciari: “Lautaro grande giocatore, anche quando non segna. Giroud al top”

Ospite in diretta su TMW Radio, l’allenatore Alessandro Cucciari ha parlato così dei Mondiali e non solo

”In competizioni brevi se riesci ad azzeccare meccanismi e voglia puoi sorprendere. Vedo organizzazione in queste nazionali di seconda-terza fascia, che hanno dalla loro il fatto che hanno investito. E' cambiata la filosofia nel tempo. Quando hai una squadra di seconda-terza fascia puoi adottare o la tattica di aspettare e subire tutta la partita, ma il gol poi lo prendi, oppure di provare ad organizzarti e offendere quando puoi, come ha fatto l'Arabia Saudita contro l'Argentina. Alla lunga l'organizzazione è importante, ma ci vogliono le idee di un allenatore che sappia sfruttare le caratteristiche dei giocatori”.

Come classifica Giroud? E Lautaro?

"Per me Lautaro è un grande giocatore, che anche quando non segna si rende partecipe della manovra. Giroud sta facendo credo la sua parte migliore di carriera ora".