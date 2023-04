Cuccureddu: “Coppa Italia? Mi piacerebbe Fiorentina-Juve, ma Inter più solida”

Le parole dell'ex calciatore: "Non credo che la Juve sia favorita stasera, forse in questo momento è l'Inter ad avere una struttura più solida"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Antonello Cuccureddu, ex calciatore, ha parlato così in vista delle semifinali di Coppa Italia: "La Fiorentina sta facendo bene, anche se in campionato meriterebbe una posizione più prestigiosa. Per quanto riguarda la Coppa Italia, spero in una finale Fiorentina-Juventus.