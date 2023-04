Barella, futuro solo all’Inter. Mediaset svela: “Fonti vicine a Nicolò dicono che…”

In Francia scrivono di un forte interesse del Psg ma da fonti vicine al giocatore risulta un pressing sempre più serrato del Liverpool

E' Nicolò Barella l'uomo del momento in casa Inter. Il centrocampista nerazzurro è infatti risultato decisivo nella doppia sfida col Benfica con i suoi due gol e sembra essere tornato al top anche a livello di prestazioni. Tanto che, riporta Mediaset, l'Europa è tornata a mettere gli occhi su di lui.

"In Francia scrivono di un forte interesse del Psg ma da fonti vicine al giocatore risulta un pressing sempre più serrato del Liverpool, che vorrebbe provare a strapparlo all'Inter per una cifra da capogiro da 85 milioni. Lui, però, di lasciare Milano e la sua squadra del cuore non ci pensa minimamente".