Cuoghi: “Inter in CL? Conte con interpreti superiori non ha fatto meglio di Inzaghi”

Le considerazioni dell'ex calciatore e allenatore a proposito dei nerazzurri e del Milan dopo gli impegni di Champions

"Anche l'Atalanta fece un paio di anni fa due ko e poi passò. La rabbia è che dopo una prestazione del genere ti ritrovi a zero punti e non è una buona cosa. E' chiaro che il Milan paga tante cose, l'esperienza, la gioventù, ma credo che siano ancora convinti di potercela fare".

"Dopo sono tutti buoni a criticare. Non li ha sbagliati i cambi Pioli, lui dalla panchina ha una percezione migliore. Il ko non è dipeso da questo".

"Il 3-5-2 può essere non valido in Europa, ma il Chelsea con la difesa a tre ha vinto lo scorso anno. Conte con interpreti superiori non ha fatto meglio in Europa".