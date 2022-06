Cuoghi: “L’Italia ora deve ripartire da zero senza troppe pressioni”

“Mi auguro che possa ricominciare da zero con giocatori giovani e importanti. L’importante è che non si creino troppe aspettative su questi giovani. Bisogna farli giocare e crescere tranquillamente, senza esaltarli in maniera esagerata dopo la prima buona prestazione. È vero che abbiamo vinto l'Europeo ma non siamo riusciti a qualificarci per il Mondiale. Si parla molto che mancano i giocatori ma non credo che non avessimo giocatori abbastanza forti per vincere il girone di qualificazione o per battere la Macedonia”.