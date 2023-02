UFFICIALE / Ex Inter, un’altra Nazionale per Cuper: è il nuovo ct della Siria

Dopo Egitto, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, l'ex allenatore dell'Inter Hector Cuper riparte da una nuova nazionale. Il 67enne tecnico argentino è stato infatti ufficializzato come nuovo ct della Siria.

Il tecnico ha lavorato a Milano quando Moratti era presidente, aveva firmato il suo primo contratto nel 2001. Nel 2002 con Ronaldo il Fenomeno e Vieri ha sfiorato lo scudetto che è finito però nelle mani della Juve in quel famoso cinque maggio. È comunque rimasto in nerazzurro fino all'autunno del 2003. E arrivò in panchina Zaccheroni.