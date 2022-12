Curatolo: “Felice per il mio esordio, peccato non aver segnato. Il mister…”

Tra i tanti giovani scesi in campo in occasione dell'amichevole disputata a malta contro lo Gzira United c'era anche Dennis Curatolo. L'attaccante dell'Inter, classe 2004, ha parlato al termine della partita: "È il mio esordio e sono felice. Peccato non aver segnato. Il mister mi ha già convocato diverse volte, dandomi fiducia. Ho avuto la tremarella, ma è bello giocare con i miei compagni perché danno molta carica. Stare al loro fianco è una grande emozione".