Diretta LIVE Inter-Gzira Utd 0-0: al via il primo test match dei nerazzurri a Malta

Primo test match per i nerazzurri che a Malta affronteranno lo Gzira United. Gruppo non ancora al completo per Simone Inzaghi

Tornano in campo i nerazzurri in questo primo scorcio di ritorno alla "normalità calcistica". Con il Mondiale ancora in corso in Qatar per gli uomini di Simone Inzaghi è tempo di tornare a sudare sui campi. Primo test amichevole a Malta contro la formazione del Gzira United, squadra che milita nella Premier League (massima divisione maltese) e che lo scorso anno si ha chiuso la stagione al quarto posto.