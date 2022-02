Cruciani convinto: “Anche chi odia la Juve, in qualche modo la ama. Il fascino…”

L'uscita un po' a sorpresa dell'opinionista di Tiki Taka a proposito dei tifosi delle rivali dei bianconeri

Giuseppe Cruciani, ospite di Tiki Taka, si è sbilanciato in una teoria tutta sua e tutta da provare. Questo il pensiero espresso dal giornalista a proposito dei tifosi delle rivali della Juventus: "Anche chi odia la Juventus, in qualche modo la ama. Anche uno come Auriemma (giornalista tifoso del Napoli, ndr), in qualche modo subisce il fascino del club bianconero e per questo non la sopporta". Una massiccia dose di scetticismo nei confronti di questa opinione è più che legittima.