Vanni e la curiosità su Conte e Oriali: “Anche con lo scudetto in tasca non rinunciano a…”

Franco Vanni, giornalista di Repubblica vicino alle vicende di casa Inter, racconta una curiosità su Conte e Oriali

E' nella mentalità vincente e nella cura dei dettagli che risiedono quasi tutte le vittorie. E su questo, Antonio Conte e Lele Oriali potrebbero tenere veri e propri seminari per insegnare a tutti come si fa. E, come racconta Franco Vanni di Repubblica, anche a scudetto acquisito i due non hanno rinunciato al sopralluogo prepartita prima del fischio d'inizio del match contro la Sampdoria. Tensione alta, anche a tricolore già in tasca: