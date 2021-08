Inter, arriva Correa: le curiosità su passioni, vita privata e allenamenti

Il calciatore argentino come da tradizione adora mate e asado ma gli piace anche molto la pasta

Anche La Gazzetta dello Sport parla dello sbarco di Correa a Milano. Arrivo e visite mediche in giornata, così il giocatore dovrebbe già essere domani a disposizione di Inzaghi che lo ha voluto fortemente. In questo modo l'attaccante potrebbe essere convocato per la partita con il Verona prevista per venerdì sera.

Della vita privata del calciatore che tra poco vestirà la maglia nerazzurra si sa poco. Pare, così dicono in Argentina, abbia una relazione con Tini Stoessel, cantante e attrice, nota soprattutto per essere stata l’interprete di “Violetta”, una serie dedicata agli adolescenti e molto nota anche in Italia. Ma non ci sono conferme in merito ad una loro relazione. Finita invece con la sua ex fidanzata, Desiré Cordero.