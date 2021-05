Juventus-Inter, carica Nord: “Finché c’è battaglia il guerriero non riposa. Il nemico…”

Lo scudetto è già ampiamente acquisito, ma l'Inter di Antonio Conte non ha alcuna intenzione di rilassarsi e di regalare punti

Lo scudetto è già ampiamente acquisito, ma l'Inter di Antonio Conte non ha alcuna intenzione di rilassarsi e di regalare punti. Men che meno alla Juventus, prossimo avversario dei nerazzurri. I bianconeri sono costretti a vincere per continuare a sperare nel quarto posto che vale l'accesso alla Champions League, e potrebbero essere proprio i ragazzi di Conte a porre fine alle speranze juventine. Anche i tifosi dell'Inter non vedono l'ora di fare uno sgambetto ai rivali di sempre. Con un post su Facebook, infatti, la Curva Nord ha scritto: