D’Amico: “Le proprietà straniere aumenteranno. Scudetto? I colori in tendenza…”

Il pensiero dell'operatore di mercato sulla lotta per lo scudetto, il mercato e le proprietà straniere sempre più numerose

L'agente Andrea D'Amico ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare di Serie A e mercato: "È un campionato interessante, livellato. La Juve è stata sfortunata all’inizio per alcuni errori del suo portiere. Ma il giro d’Italia è ancora lungo".

Su chi punta per lo Scudetto?

"Avevo detto un po’ di tempo che i colori in tendenza sarebbero stati il blu o l’azzurro. Però bianconero e rossonero non sono passati di moda".

"Mi aspetto che chi ha giocatori a scadenza provi a rivenderli per non perderli a zero".