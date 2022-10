Da Costa: “Inter esce da questo momento con qualità. Juve? Per lo scudetto…”

Le considerazioni dell'ex portiere di alcuni club italiani a proposito di quanto sta accadendo in questa stagione

“Sto facendo il corso di analisi e psicologia nel calcio con la Federazione Brasiliana, tutte cose che mi serviranno per il futuro. E lavoro per costruire una società di scouting”. Così a Tuttomercatoweb l’ex portiere del Bologna, Angelo Da Costa.

“È un bel campionato. Lo è da un po’ di anni. Sono in Brasile, vedo meno partite ma quando posso seguo. È presto per dire qualcosa, ma l’Inter sicuramente ha le qualità per uscire dal momento”.