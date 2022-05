De Paola: “Finale Coppa Italia? Daranno il massimo, per l’Inter lotta scudetto quasi chiusa”

L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport ha parlato a Tmw Radio della finale tra Juve e Inter e della lotta scudetto

“Non mi aspettavo che il Milan facesse un finale di stagione così importante, con un gioco grintoso e dispendioso. È forse la squadra che gioca nel modo più europeo in Italia. Impressionante il gol del 2-1 ieri col Verona, una progressione pazzesca di Leao. Tutta la squadra gira a mille. Mi dispiace che alcune partite per la lotta scudetto e la lotta salvezza non vengono giocate in contemporanea. Ci vuole rispetto”.