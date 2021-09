Da sogno di mercato per il dopo-Lukaku a pericolo numero 1: Vlahovic sfida l’Inter

Il retroscena di mercato con Vlahovic e l'Inter protagonisti alla vigilia della sfida di campionato tra i nerazzurri e la Fiorentina

Questa sera sfiderà l' Inter di Simone Inzaghi nell'anticipo della quinta giornata di Serie A , ma per Dusan Vlahovic la gara del 'Franchi' poteva essere il ritorno per la prima volta da avversario. L'attaccante serbo è stato in estate il sogno di mercato di tante squadre, tra cui l'Inter.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, i dirigenti della società di viale della Liberazione, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, avevano inserito il nome di Vlahovic in cima alla lista della spesa per sostituire Romelu Lukaku, passato al Chelsea. Le richieste esose della Fiorentina e la volontà di Commisso di trattenere a tutti i costi l'attaccante serbo hanno costretto i nerazzurri a virare su Edin Dzeko e Joaquin Correa, arrivati ad Appiano Gentile per affiancare Lautaro e Sanchez e rinforzare il reparto avanzato.