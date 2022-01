Dacourt: “Mourinho? Roma è il posto peggiore per un allenatore. Tutti…”

L'ex centrocampista nerazzurro parla del lavoro dello Special One sulla panchina della Roma

Intervistato da 101greatgoals, Olivier Dacourt ha parlato di José Mourinho e del suo lavoro alla Roma. Secondo l'ex giocatore il club giallorosso è il posto peggiore per un allenatore. "E' difficile a Roma. È il posto peggiore per un allenatore, è molto, molto difficile. Hai così tante stazioni radio, riviste, giornali, programmi TV sul calcio, tutti parlano di questo sport tutto il tempo. C'è già un'enorme pressione per lui ovunque vada, ma lo è ancora di più ora che si trova a Roma".