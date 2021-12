Dacourt: “Roma-Inter, nerazzurri favoriti. Mancini un fuoriclasse. E Ibrahimovic…”

Alla viglia di Roma-Inter, il doppio ex parla della gara e del suo passato con la maglia nerazzurra

Tre stagioni con la maglia della Roma e tre con la maglia dell'Inter . Alla vigilia della gara tra giallorossi e nerazzurri, Olivier Dacourt ripercorre le sei stagioni passate a Roma e Milano ai microfoni de Il Posticipo. "È una partita speciale. Sono le due squadre italiane in cui ho giocato e a cui sono più legato. Quando giocavo nella Roma ho perso due volte la Coppa Italia contro l'Inter, poi mi è successa la stessa cosa a maglie invertite: è curioso, all'inizio mi ha fatto male, poi l'ho superato. La Roma è stata la mia prima squadra italiana, all'Inter ho vinto tanto. Sono le due squadre della mia vita, faccio il tifo per entrambe".

Come vede questo Roma-Inter?

"È favorita la squadra di Simone Inzaghi. In questo momento secondo me i nerazzurri hanno qualcosa in più e lottano da favoriti nella corsa scudetto. Però la Roma spinta dai tifosi può fare una buona partita".