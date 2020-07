D’Agostino: “Zaniolo può diventare un campione. Scudetto? Senza pandemia…”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore e ora tecnico Gaetano D’Agostino ha parlato della lotta scudetto nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘: “La Lazio? Sapevamo che dopo il lockdown ci potevano essere problemi. La panchina non era lunghissima. Sostituire Leiva è impossibile per carisma, tecnica e senso tattico. Juve e Inter hanno più giocatori e possono cambiare tanto, sia in corsa che negli undici iniziali, così come l’Atalanta. Se non ci fosse stata la pandemia, la Lazio poteva arrivare fino in fondo“.

D’Agostino ha parlato anche di Zaniolo: “Per prestanza fisica e doti tecniche è il prototipo del giocatore moderno. Può fare la mezzala, la seconda punta, l’esterno e il falso nueve. Difficilmente gli togli la palla, è un giocatore completo ma deve trovare ancora qualcosa per diventare campione. Ma ha tutte le potenzialità per diventarlo“.