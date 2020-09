D’Agostino: “Inter favorita per lo scudetto. Juve? Mi sembra quella dell’anno scorso”

L’ex centrocampista Gaetano D’Agostino ha commentato così il 2-2 tra Roma e Juventus ai microfoni di TMW: “Due punti persi per la Roma? Assolutamente sì. Anche perché questa Juventus onestamente non mi è sembrata tanto diversa da quella della scorsa settimana, ed inoltre la Roma non ha approfittato dell’uomo in più. A dir la verità però, questa Juventus mi sembra quella dello scorso anno”.

Chi ha guadagnato di più da questo risultato tra Roma e Juventus?

“La Roma come imprevedibilità e capacità di stare in campo ha fatto molto meglio della Juventus. Quando sento parlare della Juventus che deve dare tempo, penso allo scorso anno. Le squadre di Sarri si vedono dopo 2-3 anni, mentre la Juventus non può lasciarti tutto questo tempo e secondo me, questi giocatori non hanno le caratteristiche adatte al gioco di Pirlo”.

Chi vede favorita per lo scudetto fra Inter e Juventus?

“Per gli acquisti fatti e il gioco visto l’Inter. Vedo gli uomini di Conte più freschi e motivati”.