D’Agostino: “Napoli, affrontare subito l’Inter è un vantaggio. Spero che i giornali…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Gaetano D'Agostino ha parlato della stagione del Napoli. Il prossimo avversario della squadra di Spalletti è l'Inter: "L’unica domanda che mi posso porre per la ripresa è come si sono preparate le squadre. Bisognerà partire subito forti, perdere punti in questo periodo non giova a nessuno. Il mese di gennaio per il Napoli sarà fondamentale, se supera le cinque partite lo può perdere solo il Napoli lo scudetto".