D’Agostino: “Sensi-Fiorentina? Giocatore interessante, ma con lui servono…”

Le parole dell'ex centrocampisti: "Sensi è un giocatore interessante, ma con lui c'è bisogno di altri giocatori tecnicamente forti con cui dialogare"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Gaetano D'Agostino, ex centrocampista, ha parlato così del mercato della Fiorentina, che si è messa sulle tracce di Stefano Sensi: "Si fanno tanti nomi per il centrocampo. Sensi è un giocatore interessante, ma con lui c'è bisogno di altri giocatori tecnicamente forti con cui dialogare. In rosa c'è Castrovilli che può dialogare con lui, c'era Ribery ma ora è partito... Altri non ne vedo. Pulgar sa fare discretamente le due fasi ed è fondamentale sui calci piazzati, non ha una velocità di pensiero che serve per fare il regista. Si può optare per un regista ma servono giocatori complementari per lui, altrimenti servono centrocampisti tecnici che possano dividersi il ruolo di impostazione".