Daino: “Inter? Derby fondamentale. Se batte il Milan chiude il caso scudetto”

L'ex calciatore non ha dubbi: la stracittadina di ritorno potrebbe mettere una pietra tombale sullo scudetto

L'ex calciatore Daniele Daino, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato dei temi che ci lascia in eredità l'ultima giornata di campionato. Ecco cosa ha detto: "Una sconfitta pesante per il Milan proprio in una giornata in cui doveva approfittare del pareggio dell'Atalanta. Il derby tra poche giornate sarà una partita fondamentale. Se l'Inter batte il Milan lo scudetto è una caso chiuso. L'errore arbitrale accade, ma al Milan mancano giocatori importanti. La Juve deve fare la corsa su sé stessa e manca ancora di continuità. Ora i risultati l'hanno rimessa in carreggiata ma resta una squadra incompleta. Vlahovic? Un giocatore completo che ha tutti i numeri per diventare uno dei migliori, ma non è internazionale e se vuoi andare in certe squadre devi avere esperienze di coppe internazionali. Il nostro campionato è di bassa qualità quindi nella valutazione dei giocatori bisogna stare attenti".