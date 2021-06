Daino: “Europeo? Italia è quella che gioca meglio. Con Mancini non più catenaccio”

Le parole dell'ex calciatore a proposito di quanto fatto vedere finora dagli azzurri ad Euro2020

L'ex calciatore Daniele Daino, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini e delle ambizioni azzurre in questo Europeo: "L'Italia è quella che gioca meglio, non vorrei essere di parte, ma è da un po' di tempo che è così. Non è più l'Italia del catenaccio e delle ripartenze. Con Mancini, anche per le caratteristiche che ha, tra le squadre che ho visto è quella col miglior gioco. E' molto alta, pressa immediatamente, esprime tutto il calcio moderno. Poi la Germania non mi è dispiaciuta con la Francia, ma gli manca il centravanti. Se avesse un Lewandowski, sarebbe formidabile. La Francia ha fatto una partita molto attenta, ha aperto gli avversari per colpirli. Così è una squadra molto temibile".