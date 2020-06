Daino: “Coppa Italia? Ecco cosa ha il Napoli in più dell’Inter. Difficile per i nerazzurri”

L’ex calciatore del Napoli Daniele Daino ha parlato della ripresa del campionato nel corso di Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Che ripresa si aspetta?

“Le difficoltà ci saranno per tutte le squadre. Il non toccare il pallone per tre mesi non è semplice, neanche per i professionisti. Non possiamo aspettarci una fluidità di gioco da subito. Il grande pericolo è nella gestione dei giocatori. Il calendario dice che si gioca ogni tre giorni e farlo subito dopo una pausa così lunga, si va incontro a problemi muscolari. Starà ai tecnici creare un undici omogeneo ogni volta”.

Quanto ci vorrà per rivedere un calcio “normale”?

“Secondo me ci vorranno almeno 4 partite. Ma giocando ogni tre giorni non puoi recuperare bene e poi allenarti in una certa maniera. Sarà solo un discorso di recupero. E l’altro pericolo è il caldo. Ci saranno davvero tante difficoltà. Diminuirà il gap con Juve, Lazio, Inter e Atalanta, le squadre in crescita”.

Cosa ci dobbiamo aspettare?

“La Juve rimane la squadra da battere, anche se c’è grande entusiasmo in casa Lazio. Credo che i valori saranno diversi e avrà la meglio chi riuscirà a gestire l’intera rosa”.

Che ne pensa della situazione in casa Milan dopo le parole di Ibra?

“Quando a parlare sono troppe persone e ci mettono bocca troppe persone nel mercato, si fa fatica. E questo è il grande problema del Milan”.

Coppa Italia, Napoli-Inter la partita più indecifrabile:

“Sarà una partita molto difficile per l’Inter, tutto l’ambiente Napoli e lo spogliatoio si sono strette attorno all’allenatore dopo il lutto che lo ha colpito. Il Napoli ha a livello motivazionale qualcosa di più”.