Dal Cin: “Non mi sorprenderebbe se l’Udinese battesse l’Inter domenica”

Intervistato da Il Messaggero Veneto, Franco Dal Cin, ex dirigente dell'Udinese, ha parlato della sfida di domenica tra i bianconeri di Sottil e l'Inter :

"Può essere la sorpresa della stagione. Ad oggi non c'è una squadra capace di dominare sulle altre, anzi. C'è un grande equilibrio tra le prime dieci e tra queste ci sono anche Udinese e Torino. Una vittoria degli uomini di Sottil contro l'Inter non mi sorprenderebbe. I nerazzurri hanno giocato anche in Champions mentre l'Udinese si è potuta concentrare solo su questa sfida".