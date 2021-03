CorSera – Asl, decisioni diverse: allarme Lega. Dal Pino chiede incontro a Cts

Il Corriere della Sera svela un retroscena e parla della situazione della Lega dopo la scelta dell'Ats Milano con il rinvio di Inter-Sassuolo

Il quotidiano aggiunge: "Il presidente Dal Pino, al fine di poter contare in futuro su un indirizzo unico da parte delle Asl, ha chiesto un appuntamento al Cts. Non è certo che il Cts asseconderà i desideri del calcio: il ministro Speranza finora non è parso troppo sensibile ai problemi del pallone. Per il ministro della Salute è già un successo che, con i contagi in aumento e in presenza di tante regioni in zona rossa, il campionato si stia disputando e non sia sospeso come invece era successo lo scorso anno. L’uscita dalle coppe di tutte le italiane, tranne la Roma, ha prodotto paradossalmente un effetto positivo: liberare finestre infrasettimanali per i recuperi. Ecco perché per ora il campionato non viene considerato a rischio".