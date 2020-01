Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Serie A. Come appreso dall’inviato di Fcinter1908.it in via Rosellini, è stato eletto con 12 voti su 20 (7 voti per Miccichè, 1 scheda bianca). Nato a Milano nel 1962, Dal Pino ha occupato ruoli di vertice in diversi colossi dell’editoria e delle telecomunicazioni.