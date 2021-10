Dal Pino: “Serie A a 20 squadre? Si sta discutendo, per ora la direzione è di…”

Così Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di Serie , che è intervenuto a Radio anch'io lo sport, su RadioRai

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Ci sono nazioni in cui le partite vengono giocate in giorni e orari diversi, noi avevamo ipotizzato di farlo e poi non lo abbiamo fatto. Questo è il calendario che si vedrà fino a fine stagione. In tutta Europa viene diversificato il campionato per valorizzarlo mediaticamente. Le piccole società sono il cuore del nostro campionato e possono essere il messaggio sportivo più bello". Così Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di Serie , che è intervenuto a Radio anch'io lo sport, su RadioRai.